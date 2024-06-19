Путин: соглашение с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии

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Подписанный Российской Федерацией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из государств.

"Подписанный сегодня договор… предусматривает… оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", – заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.​​​

В этом контексте глава государства обратил внимание на заявления Соединенных Штатов и других стран НАТО относительно поставок вооружения и техники Киеву для нанесения ударов по территории РФ.

"Это не только заявление, это уже происходит", – резюмировал российский президент, подчеркнув, что это является грубым нарушением взятых на себя странами Запада "ограничений в рамках различного рода международных обязательств", пишет Смотрим.