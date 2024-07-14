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Путин: рыбалка должна быть доступна для всех

14 июля 2024 12:05
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Путин: рыбалка должна быть доступна для всех

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса с профессиональным праздником. Он отметил, что День рыбака объединяет многочисленных рыбаков-любителей и спортсменов.

"Популярность рыбалки с каждым годом возрастает, служит продвижению внутреннего туризма. Необходимо, чтобы этот досуг был доступен для всех желающих, а его поклонники ответственно и рачительно относились к природным богатствам нашей страны", – говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин назвал рыбную отрасль одной из ключевых в российской экономике, а также отметил ее вклад в укрепление продовольственной безопасности и развитие целого ряда регионов, открытие новых рабочих мест.

Как указал президент, сегодня рыбная отрасль успешно адаптируется к требованиям внутреннего рынка и непростым внешнеэкономическим условиям. Он обратил внимание на рост конкурентоспособности и технологической независимости российского рыбопромышленного комплекса, пишет Смотрим.

Путин указал на особое внимание, которое уделяется отраслевой науке, подготовке квалифицированных кадров и созданию достойных условий труда. "Отрадно, что, решая задачи, стоящие перед рыбохозяйственным комплексом, вы опираетесь на опыт и замечательные традиции предшественников" – добавил он.

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