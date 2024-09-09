Путин проведет встречу с избранными губернаторами

150

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с избранными главами регионов РФ.

"Традиционно она (встреча с главами регионов РФ) проходит, будет и на этот раз – цитирует РИА Новости Дмитрия Пескова.

Он добавил, что о времени встречи будет сообщено позже.

С 6 по 8 сентября 2024 года в Российской Федерации проходили выборы глав регионов, депутатов региональных парламентов, а также состоялось голосование за кандидатов на вакантные места в Государственной думе РФ. По предварительной информации в регионах России победа достается врио глав субъектов и действующим губернаторам.