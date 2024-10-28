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Путин продлил главе СК Бастрыкину срок госслужбы до августа 2025 года

28 октября 2024 12:28
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Путин продлил главе СК Бастрыкину срок госслужбы до августа 2025 года

Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы сверх предельного возраста председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, которому в августе исполнился 71 год. Указ главы государства в понедельник, 28 октября, размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в документе.

Решение было принято в соответствии с положениями федерального закона «О Следственном комитете РФ», пишут "Известия".

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