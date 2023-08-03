Путин призвал всех чиновников ездить на отечественных автомобилях

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Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

По его словам, министерства и ведомства, а также управление делами просят продолжать закупки машин иностранного производства и даже делать на этом упор.

"Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", — подчеркнул глава государства.

По его мнению, в том, что "где-то будет поскромнее", нет ничего страшного, сообщает РИА Новости.