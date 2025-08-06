Путин принял в Кремле Уиткоффа

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«Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле», — говорится в публикации telegram-канала Кремля. Утром 6 августа спецпосланник Дональда Трампа прибыл в Москву через аэропорт Внуково-2. Там его встретил спецпредставитель российского лидера по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Вместе они отправились на прогулку по московскому парку «Зарядье», который находится рядом с Кремлем, пишет «Царьград».

Текущий визит Стива Уиткоффа стал пятым с начала 2025 года. В предыдущий раз американский спецпосланник посещал Москву 25 апреля, а 11 апреля он побывал в Санкт-Петербурге. На обеих встречах присутствовал Владимир Путин, пишет Ура.ру.