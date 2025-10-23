Путин предложил объявить 2027-й годом географии

163

Президент России Владимир Путин 23 октября предложил объявить 2027-й годом географии, пишут "Известия".

«С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки, прошу правительство проработать возможности объявление 2027 года годом географии», — сказал он на заседании съезда Русского географического общества (РГО).

Путин добавил, что главным событием этого года может стать не только закрепление новых карт территории России, но и открытие музея географии.

«Профильных географических музеев в мире единицы, но <...> наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России», — заявил он.

Глава государства отметил, что новый музей должен быть «самым большим, красивым, многообразным» и соответствовать всем требованиям сегодняшнего дня.