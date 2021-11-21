Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

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Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил вклад сотрудников ФНС в совершенствование российской налоговой системы. "От вашего профессионализма, ответственного отношения к делу напрямую зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, формирование благоприятного предпринимательского климата, комфортных условий для граждан и бизнеса при уплате налогов", – говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что благодаря широкому внедрению новейших технологий, мирового опыта и собственных современных подходов ФНС смогла укрепить единую налоговую систему страны, обеспечила качественную модернизацию законодательства, которое стало более эффективно отвечать вызовам времени и национальным целям развития. Глава государства пожелал работникам налоговых органов не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед, сообщает Радио Маяк.