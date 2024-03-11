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Путин поручил открыть на госуслугах раздел для участников СВО

11 марта 2024 14:00
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Путин поручил открыть на госуслугах раздел для участников СВО

Президент РФ Владимир Путин дал кабмину поручение создать на портале госуслуг раздел для участников спецоперации и членов их семей. В нем будет собрана актуальная информация о положенных им мерах поддержки и льготах, пишет Смотрим.

В инициативе будет участвовать государственный фонд по поддержке участников СВО "Защитники Отечества". Его учредили в апреле 2023 года по указу Владимира Путина. Об этом в понедельник сообщается на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 мая 2024 года. Ответственным за него премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Идею создать спецраздел, объединяющий все меры поддержки для участников СВО и их родных, озвучили в Госдуме летом прошлого года. Депутаты предложили сделать так, чтобы ветераны и бойцы, заходя в личный кабинет, сразу могли видеть, какие льготы им положены, и эту информацию не приходилось искать в разных источниках.

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