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Президент России Владимир Путин поручил ограничить ставку по программе льготной ипотеки. Она не должна превышать семь процентов, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства дал поручение правительству. Сроком исполнения назначили 25 июля 2022 года. К этому моменту власти должны изменить условия программы, чтобы ставка на кредиты на покупку жилья в новостройках составляла не более семи процентов годовых в течение всего срока кредитования.

Путин также поручил правительству вместе с Банком России до 15 августа разработать предложения, которые бы увеличили портфель жилищных кредитов «в номинальном выражении на уровне не ниже 2021 года», пишет Лента.