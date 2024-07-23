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Путин подписал закон о социальных счетах и вкладах для льготников

23 июля 2024 10:45
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Путин подписал закон о социальных счетах и вкладах для льготников

Льготные категории граждан смогут открывать в банках социальные счета и социальные вклады. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Открыть счет или вклад смогут граждане России, получающие меры социальной поддержки. Клиент-льготник может иметь только один социальный банковский вклад на сумму не более 50 000 руб. и исключительно в рублях, пишут Ведомости.

Проценты по договору вклада будут ежемесячно перечисляться на указанный клиентом счет. Размер процентной ставки будет определяться как максимальный процент ставки по вкладам физлиц сроком до года включительно исходя из выполнения вкладчиком всех условий договора с банком, за исключением вкладов сроком до месяца. Открыть социальный вклад можно на год с возможностью дальнейшего продления, если клиент сохраняет статус льготника.

Социальный счет можно открыть только один. Банки будут ежедневно начислять проценты на остаток средств на социальном счету. Если сумма остатка меньше 50 000 руб. – по ставке не менее одной второй действующей ключевой ставки Банка России, если больше 50 000 – по ставке, установленной в договоре социального банковского счета. Выплата процентов будет происходить ежемесячно путем перевода на социальный счет.

Открыть социальный счет или вклад можно будет посредством портала «Госуслуги». Закон вступает в силу 1 марта 2025 г.

22 июля комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку, разрешающую выплату неизрасходованных остатков материнского капитала в размере до 10 000 руб. По словам депутата Госдумы и члена комитета Светланы Бессараб, на данный момент на счетах около 730 000 семей после направления средств маткапитала на разрешенные законом цели осталось еще примерно 1,5 млрд руб.

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