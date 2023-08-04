Путин подписал закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет

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Нижнюю границу призывного возраста — 18 лет — оставили без изменений, верхнюю подняли до 30 лет, таким образом срок срочной службы расширяется с 18 до 30 лет. Поправки вступят в силу с 1 января 2024 года



Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет, документ опубликован на официальном портале правовых актов.



Нижнюю границу призывного возраста — 18 лет — оставили без изменений. Таким образом, призывать на срочную службу будут с 18 до 30 лет. Поправки, касающиеся повышения призывного возраста, вступят в силу с 1 января 2024 года, пишет РБК.



