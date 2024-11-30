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  • Персональные данные

Путин подписал закон о наказании за незаконный оборот персональных данных

30 ноября 2024 20:33
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Путин подписал закон о наказании за незаконный оборот персональных данных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за создание сайтов или программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Также закон предусматривает уголовную ответственность за обеспечение работы подобных сайтов и оборот компьютерной информации, где содержаться персональные данные. Тяжесть наказания устанавливается в зависимости от наличия злого умысла, сообщников и других отягчающих факторов.

Сумма штрафа за незаконное использование или оборот персональных данных может составлять от 300 тысяч до 3 млн рублей. Также предусмотрена возможность заключения виновника под стражу на срок от четырех до десяти лет лишения свободы, пишет Смотрим. 

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