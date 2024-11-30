Путин подписал закон о наказании за незаконный оборот персональных данных

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за создание сайтов или программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Также закон предусматривает уголовную ответственность за обеспечение работы подобных сайтов и оборот компьютерной информации, где содержаться персональные данные. Тяжесть наказания устанавливается в зависимости от наличия злого умысла, сообщников и других отягчающих факторов.

Сумма штрафа за незаконное использование или оборот персональных данных может составлять от 300 тысяч до 3 млн рублей. Также предусмотрена возможность заключения виновника под стражу на срок от четырех до десяти лет лишения свободы, пишет Смотрим.