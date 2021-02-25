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Путин подписал закон о доплатах родителям детей-инвалидов

25 февраля 2021 11:49
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Путин подписал закон о доплатах родителям детей-инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок установления фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных инвалидов с детства.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был разработан во исполнение постановления Конституционного суда, который обязал принять меры по устранению неопределенности порядка признания недееспособного инвалида с детства, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, находящегося на иждивении своего родителя при определении права такого родителя на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Родителям, которые являются опекунами недееспособных инвалидов с детства, согласно документу, положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Такая же надбавка предусмотрена и к страховой пенсии по инвалидности. Это правило действует, если опекаемые инвалиды не находятся на полном государственном обеспечении.

Сегодня в России насчитывается 15 тысяч родителей, попадающих в эту категорию. Раньше из-за правовой неопределённости в половине случаев суды отказывали в назначении доплаты. Например, если доход инвалида был выше дохода родителя, суд не признавал, что инвалид является иждивенцем своего опекуна, сообщает РИА Новости.

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