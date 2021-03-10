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Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

10 марта 2021 10:05
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Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

Президент России Владимир Путин подписал закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, которые используются заключенными в местах лишения свободы. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными.

Отмечается, что это будет происходить на основании письменного решения главы или замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ведомства.

В опубликованной ранее пояснительной записке сообщалось, что в 2018 году в учреждениях уголовно-исправительной системы было изъято более 56 тысяч средств связи, несмотря на действующий запрет для заключенных иметь их при себе, а за попытку передачи телефона на режимных территориях были задержаны более пяти тысяч человек.

По словам авторов инициативы, мобильные телефоны в местах лишения свободы часто используются для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ.

Они считают, что оперативная блокировка sim-карт также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов, пишет Daily Storm.

Фото: Pixabay.com

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