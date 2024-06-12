Путин подписал указ, утверждающий новую структуру его администрации

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Согласно документу, в составе администрации образованы новые управления по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, по вопросам мониторинга и анализа социальных проектов, по вопросам национальной морской политики, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, а также по государственной политике в гуманитарной сфере.

Ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета теперь упразднено.

Кроме того, из числа штатных единиц администрации главы государства исключена должность спецпредставителя президента РФ по Украине.

Ранее о возможности структурных изменений в администрации сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет Смотрим.