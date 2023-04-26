Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом

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Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом.

Согласно документу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.

Под временное управление могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, а также имущественные права.

"Финансирование расходов, связанных с временным управлением, осуществляется за счет доходов от его использования", — говорится в указе.

В перечень иностранных активов, которые перешли во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом, попали доли акционеров в двух компаниях: "Фортум" (более 98 процентов) и "Юнипро" (более 83 процентов).

Временное управление имуществом будет прекращаться по решению главы государства. Указ вступает в силу со дня официального опубликования, пишет РИА Новости.