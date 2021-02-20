Путин подписал указ о контроле сотрудников ГИБДД за техосмотром

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Владимир Путин подписал указ о контроле и надзоре за проведением техосмотра транспортных средств сотрудников ГИБДД.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу с 1 марта этого года. МВД с 1 марта изменяет правила техосмотра автомобилей.

С этой даты будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр, а отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему, которая также начнет работать с этой даты, передает Радио Маяк.