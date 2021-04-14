Путин: Не «причесанную», а объективную информацию о проблемах россиян должны получать органы власти

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Президент России отметил важность обратной связи из регионов.

Президент посетил координационный центр правительства РФ в гостинице «Украина» в Москве. Экскурсию по центру провел премьер-министр Михаил Мишустин.

Владимир Путин оценил новый координационный центр, назвав его «современным инструментом управления». «Все очень наглядно, дает возможность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства», - отметил Президент.

Путин подчеркнул, что обратная связь должна поступать из регионов и нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не «причесанная», не красиво оформленная, а именно объективная, поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась.

Президент указал на важность правильного и полезного использования собранной информации. По словам Владимира Путина, необходимо, чтобы «реально нужная информация <…> поступала в соответствующие информационные блоки и была бы использована для организации работы, принятия решений и корректировки этих решений».

Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что именно в таком ключе работает кабмин. Он рассказал, что данные поступают через портал госуслуг, запускаются Центры управления регионами, которые также дают обратную связь на федеральный уровень. «То, о чем вы говорите, является стратегическим направлением на сегодня. Это обобщение, сбор обратной связи от граждан, от людей и соответствующие управленческие решения», - сказал председатель правительства.

Так, в Самарской области с появлением Центра управления регионом увеличилось количество сообщений жителей, переданных исполнителям, время реагирования, а также качество ответов. С ноября 2020 года по март 2021 года через систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» отработано 25 803 сообщений, размещенных в соцсетях. Среднее время реакции на сообщение – 3 часа 14 минут.

Также с конца прошлого года в тестовом режиме заработала платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Воспользоваться сервисом можно на сайте Правительства региона, министерств и муниципалитетов, перейдя через виджет «Сообщить о проблеме». Более удобный способ – скачать приложение и иметь инструмент для обращения к власти прямо в своем смартфоне.