Путин не планирует обращение к россиянам по терактам в Крыму и Дагестане

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Президент России Владимир Путин не планирует выступать с каким-либо специальным обращением в связи с недавними терактами в Севастополе и Дагестане.

«Нет, в настоящий момент — нет», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах президента выступить с обращением к нации в связи с трагическими событиями.

Вместе с тем Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял своих родных в Крыму в результате ракетной атаки, и родственникам и близким погибших в Дагестане.

По словам Пескова, глава государства продолжает получать информацию об оказании помощи пострадавшим в результате ракетной атаки на Крым, а также о мерах поддержки потерявшим родственников в результате терактов в Дагестане.

Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Пострадали 153 человека, четыре человека погибли.

Также накануне вечером группа боевиков совершила нападение на несколько объектов в Дагестане. Были атакованы пост ДПС, синагоги и православные храмы. По данным СК, погибли 15 правоохранителей и четыре гражданских, в том числе православный священник, пишет АиФ.