Путин назвал главные задачи для Национального центра «Россия»

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Национальный центр «Россия» должен служить сбережению и продвижению духовности, традиционных ценностей и исторической памяти. Такие цели озвучил Президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».

Идея создания Национального центра «Россия» выросла из одноименной выставки, прошедшей с ноября 2023 года по июль 2024 года на ВДНХ. На ней гости познакомились с экспозициями 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Для сохранения наследия выставки по распоряжению Президента РФ Владимира Путина был создан Национальный центр «Россия».

«Наша четкая, амбициозная, пошаговая программа развития страны опирается на мощную и действительно всенародную поддержку. Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят», — сказал глава государства.

Президент РФ подчеркнул, что эта вера из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции – те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить и Национальный центр «Россия».

Создание филиалов Национального центра планируется во всех регионах страны, в том числе, филиал разместят и в Самарской области. Национальный центр «Россия» представит достижения государства в различных отраслях экономики и культуры, станет площадкой развития профессиональных умений и навыков детей и молодежи, укрепления национальной идентичности и формирования чувства гордости за страну.