Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам

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Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по экономике, с членами Совета безопасности. Также глава государства продожит держать связь с регионами.

Об этом сообщает автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

"На следующей неделе совещание по экономике, с членами Совета безопасности и, конечно, постоянная связь с регионами", – сказал журналист ВГТРК в эфире передачи.

При этом отмечается, что, как правило, встреча с Совбезом проходит каждую пятницу, пишет Смотрим.