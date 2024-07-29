Путин готовится ко встрече с новым президентом Ирана на саммите БРИКС

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Президент РФ Владимир Путин готовится ко встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре.

"У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту", – рассказал газете "Известия" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Россия и Иран закончили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, его подписание должно пройти в скором времени. Агентство IRNA в свою очередь передавало, что Пезешкиан в телефонном разговоре с Путиным заявил, что готов подписать этот договор осенью на саммите БРИКС в Казани.