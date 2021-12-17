Путин: доходы людей должны расти одновременно с приобретением дополнительных навыков

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Доходы людей должны расти одновременно с приобретением дополнительных навыков и компетенций. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в режиме видеоконференции.

Глава государства попросил запустить удобные обучающие форматы, в том числе для тех, кто хочет стать предпринимателем или попробовать работать на себя.

Также Путин поручил до июня 2022 года представить предложения о законодательных изменениях, которые позволят людям возражать против обработки их персональных данных. До марта необходимо разработать проекты поправок в законы о доступе к обезличенным данным с обеспечением безопасности и конфиденциальности, передает Радио Маяк.