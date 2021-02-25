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Путин дал гражданство РФ звезде фильма «Холоп» Милошу Биковичу

25 февраля 2021 09:47
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Путин дал гражданство РФ звезде фильма «Холоп» Милошу Биковичу

Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство Российской Федерации предоставляется 91 иностранному гражданину. Среди них — сербский актер Милош Бикович. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Милош Бикович родился в Белграде в 1988 году, карьеру актера начал в Сербии. Российскому зрителю он известен ролями в фильмах «Духless 2», «Лёд», «Балканский рубеж», «Отель "Белград"» и «Холоп». Последний вышел в конце 2019 года и стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа.

Еще в 2018 году Бикович в России был награжден медалью Пушкина. Как сообщается на сайте Кремля, эта награда вручается иностранным гражданам «за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом», пишет 63.ру.

 

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