Пушков заявил, что YouTube в России блокировать не будут

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Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что в РФ не ожидается блокировки американской платформы YouTube.

"Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается", – заявил он во время пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня"​​​.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет планов по ограничению доступа к YouTube. Ранее видеохостинг столкнулся со сложностями в работе на территории РФ, пишет Смотрим.