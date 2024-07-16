"Прямая линия с Владимиром Путиным" будет совмещена с пресс-конференцией

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Очередная "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет ближе к Новому году и будет совмещена с пресс-конференцией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будет зимой. Ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие. Пока мы исходим из того, что это будет совмещенный формат – так же, как это было в прошлом году", – сказал он.

В 2023 президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате прямой линии, объединенной с большой пресс-конференцией, 14 декабря. За четыре часа глава государства ответил на 67 вопросов журналистов и жителей страны.

Национальный лидер рассказал об отсутствии планов по проведению второй волны мобилизации. Также руководитель страны пообещал нарастить производство дронов, успокоил ребенка и высказался об Армении и Молдавии в составе СНГ.

Общение с гражданами продлилось 4 часа 4 минуты. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".