Прощание с Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре

92

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре, дата прощания будет определена позднее, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе учреждения.

«Конечно, прощание с Василием Семеновичем, великим вахтанговцем, состоится в его родном театре, где он прослужил до конца своих дней. Дата прощания и похорон будет известна позже», — сказано в сообщении.

По словам директора театра Кирилла Крока, спектакли с участием Ланового будут сняты с репертуара.

«Спектакли с участием Василия Семеновича Ланового, а это «Посвящение Еве» и «Последние луны», были поставлены специально для него и на него», — подчеркнул он.

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни из-за COVID-19. Он был госпитализирован с коронавирусом в начале января вместе с женой Ириной Купченко. У нее диагностировали COVID-19 с 5% поражения легких.

Через несколько дней представители Ланового заявили о стабилизации его состояния, но 27 января его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишут "Известия".

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Имел театральное образование, сниматься в кино начал еще во время учебы.

Служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он исполнил роли в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.

В 1985 году начал преподавать на кафедре сценической речи в Театральном институте им. Б. Щукина, позже стал профессором и заведующим этой кафедрой.

Лановой — лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство» и орденом Александра Невского.