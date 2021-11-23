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Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет сегодня в Москве. Оно состоится в учебном театре ГИТИСа, затем актера похоронят на Миусском кладбище рядом с супругой. Валерий Гаркалин скончался в минувшую субботу на 68-году жизни в больнице, в которой лечился от коронавируса.

О госпитализации актёра в Коммунарку сообщалось в начале октября. Он долгое время находился в реанимации.

Актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. С 2002 года Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства, сообщает Радио Маяк.