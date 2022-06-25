Прощание с Пьером Нарциссом перенесено на 29 июня

161

Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесено на 29 июня. Об этом сообщила бывшая жена артиста Валерия Калачева в интервью ТАСС.

«В связи с урегулированием внутренних вопросов между странами и семьями возник острый форс-мажор. Мы просим войти в положение всех неравнодушных, друзей, близких, поклонников и перенести прощание на среду в том же месте», — сказала она.

Изначально гражданская панихида по артисту должна была состоятся 25 июня в морге при Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко. В столицу Камеруна город Яунде тело должны доставить самолетом.

О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Родные рассказали, что исполнитель хита «Шоколадный заяц» умер из-за подагры, пишет Газета.