Прощание с актёром Сергеем Пускепалисом началось в Железноводске

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Прощание с заслуженным артистом России художественным руководителем Волковского театра Сергеем Пускепалисом, погибшим в ДТП, началось во Дворце культуры Железноводска в Ставропольском крае.

Как сообщает ТАСС, проститься с артистом приехали его родные и близкие, коллеги, глава Железноводска Евгений Бакулин, глава Кисловодска Евгений Моисеев, первый заместитель командующего СКО Росгвардии генерал-лейтенант Алибек Делимханов и поклонники.

Ранее прощание с Пускепалисом и его водителем Александром Синицыным прошло в Ярославле, пишет РТ.

Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября.