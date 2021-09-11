Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в Ельце

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Прокуратура Липецкой области организовала проверку по факту взрыва газа в двухэтажном жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района. Об этом сообщил прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов в субботу, 11 сентября.

По его словам, предположительной причиной взрыва газа в Ельце стала неисправность газового оборудования, пишут "Известия".

«По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявил Живалов.

Ранее СУ Следственного комитета России по Липецкой области в связи с гибелью двух человек в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ельце возбудило уголовное дело по статье о предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О газовом хлопке в жилом 16-квартирном доме в Ельце стало известно в пятницу вечером. Хлопок полностью разрушил один подъезд здания. В инциденте пострадали восемь человек. Жертвами взрыва газа стали женщина 1971 года рождения и 11-летняя девочка, еще двоих человек спасатели продолжают разыскивать.

На месте работает более 200 спасателей. В доме было зарегистрировано 47 человек, жителей пострадавшего от взрыва дома временно разместят в туристическом центре.

Фото: Pixabay.com