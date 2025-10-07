Производство водки в РФ сократилось на 6% с начала 2025 года

158

Производство водки в РФ за январь-сентябрь текущего года снизилось на 6% в годовом выражении и составило 52,413 млн декалитров. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

При этом выпуск ликеро-водочных изделий вырос на 9,4% – до 13,4 млн декалитров. Выпуск коньяков, напротив, снизился на 17%, до 5,7 млн декалитров. В целом объем производства крепкого алкоголя (крепостью свыше 9%) сократился на 4,2% и составил 78,4 млн декалитров.

Кроме того, заметное снижение зафиксировано в категории слабоалкогольных напитков, включая готовые коктейли: их выпуск упал на 87,8%, до 1,13 млн декалитров.

Производство виноградных вин в России выросло на 11,6% – до 26,783 млн декалитров, а выпуск игристых вин увеличился на 9,6% и достиг 12,2 млн декалитров. Производство ликерных вин также выросло на 9,6%, до 981,5 тыс. декалитров.

Всего за девять месяцев 2025 года в России произведено 120,782 млн декалитров алкогольной продукции (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 9,1% меньше в годовом выражении.