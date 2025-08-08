Я нашел ошибку
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Производство водки упало на 9% за семь месяцев

8 августа 2025 09:58
166
Производство водки упало на 9% за семь месяцев

За период с января по июль 2025 г. предприятия в России выпустили на 9,1% водки меньше, чем за то же время 2024 г. Показатель достиг 37,88 млн декалитров (дал), передает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Производство спиртных напитков крепостью выше 9% снизилось до 56,47 млн дал (-7,6%), в том числе коньяка в РФ произвели на 19,3% меньше за указанный период. Количество этой продукции зафиксировано на уровне 4 млн дал. Выпуск слабоалкогольных напитков сократился также до 907 200 дал.

При этом производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России уменьшилось на 13% и достигло 88,7 млн дал.

Ликеро-водочные изделия, наоборот, показали рост в 4,3%. Их выпуск увеличился до 9,69 млн дал. Еще более заметная положительная динамика фиксируется у производств виноградных и игристых вин, где показатели выросли на 12,6% (до 20,92 млн дал) и 15,8% (до 8,7 млн дал) соответственно.

В конце июля стало известно, что объем экспорта российского вина достиг 1800 т в первом полугодии 2025 г. Страна совершила поставки продукции указанной категории на сумму $2,6 млн, что в стоимостном выражении больше результата того же периода 2024 г. на 19%. Еще ранее Россия стала пятой в мире по объемам производства пива, достигнув значения показателя 9,1 млрд л и обогнав Германию. Страна увеличила показатель примерно на 9%, пишут Ведомости. 

 

