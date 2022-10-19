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Производство и поставки российских удобрений международным покупателям продолжают падать

19 октября 2022 13:05
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Производство и поставки российских удобрений международным покупателям продолжают падать

Производство и поставки российских удобрений международным покупателям продолжают падать на фоне логистических трудностей, которые возникли из-за западных санкций, связанных с вводом российских войск на территорию Украины. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Коммерсантъ».

За восемь месяцев снижение выпуска составило 2,5 процента. Сильнее всего пострадали калийные удобрения — минус 25,1 процента, проблемы испытывают и производители азотных удобрений — минус 6,3 процента. В то же время производство карбамида выросло на 6,1 процента, а аммиачной селитры — на 10,1 процента.

Экспорт удобрений упал на 11 процентов, причем для аммиачной селитры провал составляет почти 50 процентов, а для хлористого калия — 24,8 процента. Помимо проблем с логистикой сказывается и существенное снижение спроса на российский товар в Европе, хотя на закупку удобрений нет прямого запрета.

Вместе с тем источники издания утверждают, что к лету главные российские производители смогли увеличить поставки удобрений на альтернативные рынки, в том числе в Индию. По словам участников рынка, в ближайшие полгода компаниям придется тяжело из-за роста финансовой нагрузки на фоне введения экспортной пошлины на удобрения. В 2023 году проект бюджета предусматривает изъятие более 100 миллиардов рублей в виде пошлины.

Падение экспорта пока удается компенсировать внутренним потреблением. Минсельхоз подсчитал, что за восемь месяцев они увеличили закупки удобрений на 20 процентов. В настоящее время они уже закупают удобрения к весне. Но готовность аграриев поддерживать такой уровень зависит от их платежеспособности, а с учетом прекращения роста цен на их продукцию доходы сельхозпроизводителей под угрозой. Кроме того, фермеры настаивают на снижении стоимости удобрений.

Эксперт Леонид Хазанов считает, что к концу года падение производства азотных и фосфорных удобрений составит от пяти до десяти процентов, а калийных удобрений — от 15 до 20 процентов, пишет Лента.

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