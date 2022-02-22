Профильные комитеты рекомендовали Госдуме одобрить договоры с ЛНР и ДНР

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Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на совместном заседании рекомендовали ратифицировать договоры о дружбе и сотрудничестве России с Донецкой и Луганской народными республиками.

Документы были внесены президентом Владимиром Путиным. Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией на последующие пятилетние периоды. Документы подразумевают совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз и военной инфраструктуры. Россия также будет поддерживать финансовую и банковскую систему республик.

Фракция единороссов в Госдуме поддерживает решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил руководитель фракции Владимир Васильев. Фракция ЛДПР также выступила с заявлением в поддержку этого решения.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который проходил недавно обследование в ЦКБ, пришел на пленарное заседание Госдумы и заявил о правильности признания президентом республик Донбасса. Рассмотреть документы сегодня готовы и Госдумы, и Совет Федерации, передает Радио Маяк.