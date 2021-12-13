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Проект по введению QR-кодов не предлагает новых ограничений, он временный, предполагается, что он будет действовать до 1 июня. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции "Единая Россия". По ее словам, ни о каких ограничениях прав граждан речи не идет.



Также Голикова сообщила, что россияне, привитый иностранными вакцинами от covid-19, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода.

Голикова также сообщила, что штамм коронавируса "омикрон" обнаружен у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР – все они находятся под наблюдением. На сегодняшний день в пяти регионах страны отмечается рост заболеваемости ковидом. На Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходится 23% выявляемых случаев. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,8%, передает Радио Маяк.