Продлён приём заявок на Всероссийский конкурс этнического видеоконтента «МЫ»

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Всероссийский конкурс этнического видеоконтента «МЫ» проходит в третий раз. За время проведения он превратился в масштабный проект, объединяющий тысячи талантливых авторов. Они снимают ролики о национальных традициях и обычаях, культуре и истории народностей, проживающих на территории нашей страны, о самобытности этносов и умении жить в мире и единении с соседями.

А теперь у всех желающих появились дополнительные возможности для самовыражения и популяризации этнического видеоконтента. Принято решение о продлении срока приёма заявок от участников сразу на два месяца — до 1 марта 2024 года. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо снять видео и подать заявку на сайте мыконкурс.рф.

Оценку присланных работ эксперты завершат к лету следующего года. Кроме того, в течение всего мая на платформе образовательного онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» будет проходить зрительское онлайн-голосование. Награждение победителей третьего конкурса «МЫ» намечено на июнь, оно состоится в рамках яркого этнофорума, посвященного продвижению народной темы в медиасреде. Там же будут организованы показы лучших роликов и фильмов, лекции и мастер-классы известных деятелей культуры. Добавим, что проект «МЫ» также предполагает проведение серии этнокиноклубов.

Участниками творческого состязания могут быть граждане России и стран, входящих в СНГ, БРИКС и ШОС. Кроме того, конкурс доступен для иностранцев, которые находятся в России, и наших соотечественников за рубежом. Он включает пять номинаций: «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик»; «Видеорепортажные ролики»; «Видеоклипы» и «Документальный ролик», а также две основные темы — «Межнациональное согласие» и «Национальная идентичность». Работы любителей и профессионалов члены жюри будут оценивать отдельно. При этом каждый автор, творческий коллектив, теле- или киностудия могут прислать не более двух работ в одну или несколько номинаций.

Организаторами Всероссийского конкурса этнического видеоконтента «МЫ» выступают Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс», Федеральное агентство по делам национальностей, Ассамблея народов Евразии, Комитет по делам национальностей Тюменской области, Дом народов России, Первый российский национальный канал. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и на средства гранта Губернатора Тюменской области.