Продлен срок соглашения о стабилизации цен на масло и сахар

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 марта утвердил постановление о продлении соглашений о стабилизации цен на сахарный песок и подсолнечное масло. Они будут действовать до 1 июня 2021 года и 1 октября 2021 соответственно.

Срок действия заключенных ранее соглашений должен был истечь 1 апреля, что могло привести к повышению цен на эти продукты. В итоге постановлением закрепляется стоимость 1 кг сахара на уровне до 46 рублей для покупателей, 1 л масла — на уровне 110 рублей.

Принятое решение — одна из мер по снижению цен на продовольствие, которая была разработана кабмином по поручению президента РФ Владимира Путина.

«В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен», — сказано в сообщении на сайте правительства, пишут "Известия".

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