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Продажи пива в России выросли на 6,7% за 2024 год

28 января 2025 12:33
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продажи пива в России выросли на 6,7% за 2024 год

В прошлом году продажи пива в РФ увеличились на 6,7%, а пивных напитков – на 15%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

В 2024 году российские пивовары сварили 798 миллионов декалитров пенного напитка – на 10,3% больше, чем в 2023 году. При этом выработка пивных напитков увеличилась до 119,3 миллиона декалитров (+22,5%), а общее производство выросло до 908,3 миллиона декалитров (11,7%).

"Розничные продажи пива в прошлом году выросли на 6,7%, до 726,7 миллиона декалитров, пивных напитков – на 14,9%, до 103,5 миллиона декалитров", – приводит "Интерфакс" данные ведомства.

Общие продажи такой продукции составили 830,3 миллиона декалитров, увеличившись на 7,7% по сравнению с показателем 2023 года.

Также, в прошлом году на 43,8% увеличилось производство сидра, пуаре и медовухи: было произведено 14,4 миллиона декалитров этих напитков. Их продажи увеличились на 23,6%, до 12,4 миллиона декалитров за год.

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