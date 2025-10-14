Я нашел ошибку
Главные новости:
В ГД предложили закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн
Проблема кадрового дефицита по-прежнему актуальна для 8 из 10 компаний
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
14 октября - день рождения самарского водопровода!
продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Проблема кадрового дефицита по-прежнему актуальна для 8 из 10 компаний

14 октября 2025 11:48
35
Проблема кадрового дефицита по-прежнему актуальна для 8 из 10 компаний

В опросе SuperJob  приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

78% компаний продолжают ощущать кадровый голод. Лишь 16% респондентов заявили об отсутствии дефицита персонала, а 6% затруднились с ответом. Вопрос нехватки кадров остается крайне актуальным для российской экономики.

Наиболее остро проблема стоит в крупных компаниях с численностью сотрудников от 1000 человек, где дефицит кадров ощущают 84%. В малом бизнесе о нехватке персонала рассказали 79% эйчаров, в среднем — 72%.

Отраслевая карта кадрового дефицита: наиболее критическая ситуация складывается в медицине, где дефицит кадров испытывают 9 из 10 организаций. Ситуация хуже среднерыночной — у строительства (83%), а также у сфер продаж, услуг и логистики (79—80%). В IT и финансах о проблеме кадрового голода говорят 78 и 76% соответственно.

Нужно отметить, что доля компаний, жалующихся на кадровый голод, постепенно снижается: 86% в 2023 году, 81% в 2024 и 78% сейчас. В условиях неблагоприятной демографической ситуации людей не стало больше, но работодатели ищут и находят выходы: автоматизируют процессы, привлекают персонал на аутсорсинге, перераспределяют нагрузку и проч. Таким образом, проблема постепенно смягчается, хотя ее масштабы по-прежнему остаются значительными.

Статистика рынка труда подтверждает результаты опроса. С одной стороны, промышленность, строительство и ритейл лидируют по количеству вакансий, что коррелирует с высоким уровнем кадрового голода в этих отраслях, а в медицинской сфере спрос на персонал за год не изменился (при общем снижении числа вакансий на рынке труда) — о кадровом голоде эйчары клиник говорили чаще всех. С другой, мы видим разнонаправленные тенденции: при общем снижении количества вакансий на рынке на 16% наблюдается рост количества резюме на 18%. Это создает более сбалансированную ситуацию, чем годом ранее, и объясняет постепенное снижение накала проблемы кадрового голода.
 

Комментарий Головановой Натальи, руководителя Исследовательского центра SuperJob: «Несмотря на снижение количества вакансий в текущем году относительно показателей прошлого года, я по-прежнему готова утверждать, что рынок труда остается соискательским, хотя, конечно, ситуация сейчас уникальная. Количество трудоустроенных россиян, ищущих работу, за год снизилось с 61 до 48%, но на рынке труда их пока по-прежнему больше, чем 5 лет назад (в сентябре 2020 — 34%). Дисбаланс в пользу соискателя подтверждается и позицией работодателей: 78% из них по-прежнему характеризуют ситуацию как кадровый голод. А так как аналогов подобной ситуации в новейшей истории страны мы пока не видели, предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможно».



Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 205
Время проведения: 22 сентября — 10 октября 2025 года
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов

Теги: Опрос

