Приставы с 1 января могут взыскивать долги в цифровых рублях

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Судебные приставы с 1 января 2025 года могут взыскивать долги с организаций и граждан в цифровых рублях. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов РФ.

Изменения в закон были внесены еще 24 июля 2023 года, но в силу вступили с 1 января 2025 года.

"Положения закона, устанавливающие порядок ареста и обращения взыскания на цифровые рубли, начали действовать с 1 января 2025 года", – передает ТАСС со ссылкой на ФССП РФ.

Взыскание цифровых рублей возможно, если у должника нет либо недостаточно средств на счетах или вкладах в рублях, иностранной валюте или в драгоценных металлах. В случае если пристав обращает взыскание на цифровые рубли, то оператор платформы перевод их на депозитный счет ФССП РФ.

Примечательно, что на цифровые кошельки не распространяется требование о сохранении на нем суммы в размере прожиточного минимума, которая не подлежит взысканию.