Приобретенного гражданства предложили лишать за осквернение флага, призывы к экстремизму и вымогательство

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Приобретенного гражданства России предлагается лишить за посягательство на жизнь государственного деятеля, публичный призыв к экстремизму, попытку организации мятежа, грабеж и вымогательство. Соответствующая поправка президента РФ Владимира Путина к принятому Госдумой в первом чтении законопроекту о гражданстве поступила в нижнюю палату парламента 13 ноября.

Так, приобретенного гражданства предлагается лишать за организацию вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя страны, надругательство над флагом и гербом России.

Кроме того, хулиганство, вандализм, похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия и взятки также могут стать основанием для лишения приобретенного гражданства, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Ранее в воскресенье стало известно, что аннулировать гражданство РФ предлагается за распространение дискредитирующей информации о российской армии, а также за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Нарушитель может быть привлечен к ответственности независимо от времени совершения угрожающих действий. Факт преступления установят сотрудники ФСБ, пишут "Известия".