Причиной пожара во Фрязино могла стать неисправная проводка

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Одной из версий пожара в подмосковном Фрязино является неисправность электропроводки. Об этом во вторник, 25 июня, сообщили в главном следственном управлении СК России по Московской области.

«На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки», — указано в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что возгорание произошло в помещении на пятом этаже, затем огонь распространился на большую площадь внутри здания, и это повлекло обрушение перекрытий.

По данным следствия, все помещения здания были сданы в аренду примерно 50 различным организациям. К настоящему момент прошли обыски по месту проживания директоров управляющей постройкой организации и организаций-арендаторов, также проводятся допросы.

В данный момент известно о шести погибших в результате пожара, точное количество устанавливается, уточнили в СК.

Пожар во Фрязино начался днем 24 июня. Изначально появилась информация о том, что возгорание произошло в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан». При этом в холдинге «Росэлектроника», куда входит НИИ, заявили ТАСС, что загоревшееся здание с середины 1990-х годов находится в частной собственности и не имеет отношения к учреждению.

Площадь пожара составила порядка 5 тыс. кв. м. По данным МЧС, одного из заблокированных в здании людей удалось эвакуировать, его вывели по лестничным маршам. В ведомстве отметили, что возгорание охватило этажи здания с пятого по восьмой. Горение происходило при высокой температуре и с плотным задымлением, что осложняло работу пожарных. Открытое горение было ликвидировано к вечеру в тот же день.

По данным источника «Известий», при пожаре, предварительно, погибли восемь человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев, здание было построено в конце 1970-х годов и постройка не обслуживалась должным образом. Он предположил, что из-за этого могла произойти перегрузка электросети. Специалист подчеркнул, что в данном случае ответственность за пожарную безопасность несет собственник здания.

Эксперт по пожарной безопасности Александр Морозов в беседе с «Известиями» предположил, что пожар мог возникнуть из-за несоблюдения противопожарных требований. Это часто случается на предприятиях, которые когда-то являлись государственной собственностью, а потом перешли в собственность частного бизнеса, уточнил он.