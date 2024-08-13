При определении налоговых штрафов суды стали учитывать санкции

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При вынесении налоговых решений арбитражные суды в качестве смягчающего фактора начали принимать во внимание санкции. Об это юристы сообщили РБК. Уже есть несколько имеющихся решений, в которых при определении размера штрафа учитываются иностранные санкции.

Это может свидетельствовать о формировании в арбитражных судах соответствующей практики. Если даже отсутствует прямое указание налогоплательщика в санкционных списках, штрафы действительно снижаются. Важно только объяснить налоговой связь по влиянию санкций на деятельность физлица или организации. По данному основанию удалось снизить штраф для клиента из IT-организации, разрабатывающей ПО в туристической отрасли.

Без дополнительных уточнений налоговый орган принял данный аргумент. Введение санкций обычно является смягчающим обстоятельством, если на деятельность налогоплательщика распространяется это событие.



