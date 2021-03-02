Представителя России на Евровидении 2021 выберут в прямом эфире на Первом канале

129

Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе «Евровидение» в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала.

«Есть два равноценных способа выбора участника на конкурс «Евровидение». Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно, как, например, голландский телеканал в 2019 году выбрал Дункана Лоуренса, ставшего победителем конкурса. Во-вторых, вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зриnели. Яркий пример – шведский «Мелодифестивален». В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям «Евровидения», - говорит главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале «Евровидения» в Youtube за всю историю.