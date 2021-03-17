Праздничных дней в России может стать больше

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В Госдуме считают возможным сделать День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства праздничными днями, заявил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, передает агентство «Москва». Такое возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю, добавил он.

«Надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты», — сказал Вострецов.

Сейчас идет голосование в поддержку предложения о новом праздничном выходном в День космонавтики — 12 апреля.

Следующие выходные ждут россиян в мае. Нерабочие дни объявлены в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Таким образом первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными, пишет Lenta.Ru.