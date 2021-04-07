Православные христиане отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

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Благовещение- один из 12 главных церковных праздников. Согласно Евангелию, Дева Мария получила от ангела благую весть – сообщение о том, что она родит Божьего сына. В честь этого события и установлен праздник.

В храмах духовенство меняет темные облачения на праздничные, исполняются особые песнопения. В Благовещение послабляется постное меню – разрешены рыба и вино.

Согласно народной традиции, в этот день принято выпускать птиц. В праздник соблюдался строгий запрет на любую работу, в том числе домашнюю.