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Правоохранители изъяли у жителя Кубани медведя, льва и коршуна

15 апреля 2022 18:11
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Зверей передали на ответственное хранение в зоопарк.

Правоохранители изъяли у жителя Кубани медведя, льва и коршуна, передает ТАСС

"Местный житель на земельном участке в ст. Отрадной, не имея разрешения на содержание диких животных в искусственно созданной среде обитания, приобрел бурого медведя, льва и коршуна и разместил их в самовольно возведенных, кустарно изготовленных металлических вольерах. В настоящее время с участием специалиста межрегионального управления Росприроднадзора дикие животные изъяты", - сообщает прокуратура Краснодарского края.

Зверей передали на ответственное хранение в зоопарк, их безопасности ничего не угрожает. Прокурор направил в суд исковое заявление о запрете содержания животных у мужчины.

 

Фото:    pixabay

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