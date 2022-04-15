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Правоохранители изъяли у жителя Кубани медведя, льва и коршуна, передает ТАСС.

"Местный житель на земельном участке в ст. Отрадной, не имея разрешения на содержание диких животных в искусственно созданной среде обитания, приобрел бурого медведя, льва и коршуна и разместил их в самовольно возведенных, кустарно изготовленных металлических вольерах. В настоящее время с участием специалиста межрегионального управления Росприроднадзора дикие животные изъяты", - сообщает прокуратура Краснодарского края.

Зверей передали на ответственное хранение в зоопарк, их безопасности ничего не угрожает. Прокурор направил в суд исковое заявление о запрете содержания животных у мужчины.

Фото: pixabay