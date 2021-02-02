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Правительству предложили отрегулировать цены на продукты

2 февраля 2021 11:18
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Правительству предложили отрегулировать цены на продукты

Вместо временных полумер необходимо государственное регулирование цен на основные продукты питания. Выполнения этого программного требования будет добиваться объединенная "Справедливая Россия - за правду". Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. 

Он отметил, что цены на продукты растут, несмотря на точечные решения кабмина.

"Хорошо, что правительство отреагировало на рост цен в декабре, ограничили наценки на сахар и растительное масло. Но люди питаются не только маслом с сахаром. Я регулярно провожу онлайн-совещания с однопартийцами в регионах: цены растут на все базовые продукты, - говорит Сергей Миронов. - И людей нисколько не утешают официальные отчеты Росстата, согласно которым, например, хлеб в январе подорожал на 4%, а гречка на 1,5%. Это, кстати, весомый рост, но в реальности он еще выше. Люди видят, что у них в магазине гречка была 50 рублей, а стала 70 рублей. Это увеличение почти на 50%".

Ранее к мониторингу цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба. Это связано с желанием видеть реальную картину, а не ту, которую рисует в отчетах Росстат, считает глава СР.

"Я надеюсь, что правительство Мишустина будет предпринимать дальнейшие шаги в плане сдерживания цен. В этой связи напоминаю о нашем законопроекте, который правительство Медведева постоянно отклоняло, - указал Сергей Миронов. - Согласно ему, розничная наценка на базовые продукты питания не может быть выше 15% от оптовой цены".

Риски дефицита в случае ограничения цен надуманны. Такие разговоры не более чем "шантаж поставщиков", уверен глава СР.

"Никакого объективного дефицита нет и быть не может. И "капризным" продавцам можно сказать просто: хочешь работать, поставляй социально значимые продукты по установленным ценам, не хочешь - вместо тебя придут работать другие. Так в свое время сделали власти Ямала. У государства есть все рычаги влияния на уровень цен, была бы политическая воля", - говорит Сергей Миронов.

Программное требование о госрегулировании цен вошло в ключевые положения Манифеста об объединении, подписанного на днях между СР, "Патриотами России" и движением "За правду". Этот пункт стал третьим из "12 принципов патриотизма, правда и справедливости", обозначенных в документе.

"Манифест - идеологическая платформа объединения, наши основные цели, реализации которых мы будем добиваться в первую очередь", - подчеркнул С.Миронов.

 

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